Un double défi lancé aux coureurs

Vu la chaleur, le JC Montagnard avait annoncé sur les réseaux sociaux qu’il y aurait un ravitaillement supplémentaire juste avant la montée, sur la longue distance uniquement, mais cela n’a pas suffi pour rassurer la communauté des joggeurs puisqu’ils n’étaient que 85 au départ. "C’est une déception, surtout vu les efforts fournis pour faire renaître l’épreuve après deux ans d’interruption, évoque Christophe Traina. Mais nous nous attendions un peu à cela vu la chaleur. L’idée d’annuler la course ne nous a toutefois jamais traversé l’esprit."

De plus, cette année la course n’était plus reprise dans aucun challenge, comme c’était le cas naguère avec le challenge de Hainaut.

Antoine Strobbe a profité de l’absence de grosses pointures pour s’adjuger sa première victoire. "Je ne fais que très peu de joggings, trois ou quatre par an tout au plus, lance le Thudinien. C’était de loin le plus difficile à cause de la chaleur mais aussi cette fameuse côte finale… C’est vers le 3ekm que j’ai su créer un petit sur Pol Blanchard et il n’est jamais parvenu à le combler. J’ai essayé de garder un bon rythme sans jamais monter dans les tours, car sous ce soleil de plomb cela aurait très mauvais. Assurément je conserverai un chouette souvenir de ce jogging mais pas du col!"

Nolann Noël à la fête chez lui

Pol Blanchard n’aurait pas pensé terminé deuxième. "Au départ cela me paraissait inimaginable sous une telle chaleur. Certes on est souvent dans les bois mais le parcours est vraiment ardu. Quand Antoine est parti, je ne suis pas parvenu à me calquer sur son tempo. Je n’aurais pas pu donner plus, tout simplement."

Comme la quasi-totalité des participants, Nolann Noël, victorieux sur le circuit court, a souffert dans le col mais il avait une motivation spéciale puisqu’il habite à Montigny-le-Tilleul. "Ce fameux col, je l’ai souvent emprunté mais jamais sous une chaleur pareille… J’ai peiné. J’ai failli craquer mais je me suis accroché. Cela me tenait à cœur de gagner devant la famille et les copains qui étaient là pour m’accueillir à l’arrivée."

Sous une chaleur pareille, la performance chronométrique était évidemment mise de côté. Seul importait l’objectif de rejoindre l’arrivée.