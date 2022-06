Thierry Appart a couru pour Sorenza

Thierry Appart, 7e de la petite distance, le reconnaissait : il n’était pas au top de sa forme physique. Toutefois, il tenait à être là pour soutenir l’association à finalité sociale et solidaire « Les p’tits fwe de Sorenza » de son ami Kyriakos Marias dont l’épouse est décédée tragiquement le 31 décembre, renversée par une voiture. « Sorenza rêvait de développer des projets pour aider les personnes les moins favorisées, évoque Kyriakos. Certaines thématiques la touchaient particulièrement : la maltraitance et les violences, l’enfance face à la maladie, l’accompagnement du deuil chez les personnes moins favorisées ou encore l’accueil de l’enfance défavorisée en dehors du champ de la scolarité. Ce sont des projets que nous aimerions mener à bien. » Thierry était fier de porter le t-shirt et le blason de l’association jusqu’à l’arrivée.