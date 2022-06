Strobbe et Noël s’imposent dans la chaleur à Montigny-le-Tilleul (photos)

Beaucoup moins de monde au jogging de Montigny-le-Tilleul samedi que lors des éditions précédentes: une petite centaine de coureurs seulement. Deux facteurs peuvent expliquer cette faible participation: la chaleur et le non concours d’un challenge comme c’était le cas auparavant avec le challenge de Hainaut. Le passage dans le col de Landelies les aura encore marqués physiquement. Le coureur local Nolann Noël a remporté la courte distance et le Thudinien Antoine Strobbe la longue.