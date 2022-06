La dernière pièce du puzzle de Blairon à Thuillies

Pour Katarina, choisir Tchalou était une évidence: "J’ai entendu énormément d’échos positifs sur ce club. J’ai parlé avec le coach et nous avons décidé que ce serait l’endroit parfait pour moi m’exprimer et atteindre mes objectifs." La jeune femme de 25 ans ne craint pas d’être comparée à Marijeta Runjic. Elle a même pu discuter avec elle: "Marijeta est une joueuse géniale. J’ai eu la chance de la rencontrer et de discuter avec elle. Je donnerai le meilleur de moi-même chaque jour. Je suis super impatiente de rencontrer l’équipe et le staff. J’ai hâte de commencer à travailler avec eux tous. C’est vraiment un nouveau défi pour moi et je pense que nous allons passer une super saison!" La joueuse venant d’un club hongrois n’a plus qu’à faire une aussi belle saison que Marijeta et Tchalou sera à nouveau un club à craindre en Ligue Dames.