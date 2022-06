Forcément à sens unique

Dès lors que deux équipes ne pourront plus, à l’avenir, évoluer dans la même série, il était couru d’avance que la société de Pironchamps sacrifierait son équipe B afin d’offrir le plus de chances aux A de renouveler le bail en Nationale 3. Le derby de dimanche a donc été à sens unique. Sur le premier tour de livrée, Pironchamps B ne sauve que trois petits quinzes : 0-5. La suite était à peine plus équilibrée (1-5, 2-8, 3-10 et 4-12). Il est vrai que les A ont largement dominé leur sujet au rectangle. Dagnicourt remise entre le bois les trois balles qui lui furent adressées. Les A réussissent 16 rechas primés. Dom.A.