Journée décisive ce samedi pour Acoz

Le quatrième et dernier ticket donnant droit à la Grand-Place de Bruxelles se joue ce samedi après-midi. Mont-Gauthier tient la corde grâce à son petit point d’avance sur le duo composé d’Acoz et de Maubeuge, ainsi que, et surtout, ses deux victoires supplémentaires par rapport aux deux clubs de Sambre-Dyle. Autrement dit, de simples succès à deux points ne suffiraient pas à priver les Namurois de la qualification, pour autant que ceux-ci sauvent l’essentiel, le troisième point, à Ogy. Certes, la possibilité existe que Maubeuge cartonne à Wieze et que les Coquis totalisent face à Grimminge. Mais que Mont-Gauthier s’impose à Lessines couperet l’herbe sous les pieds nordistes et gerpinnois. La balance ne semble donc pas pencher du côté coqui, ce qui ne doit pas empêcher les Orangés de tout donner pour profiter d’un éventuel faux pas de la bande à Piérard. Dimanche, Acoz évoluera de nouveau à Moncheret, cette fois face à Wieze, l’autre équipe partageant avec Grimminge la 8e place, la dernière bonne à prendre pour participer aux play-off et, surtout, éviter de devoir disputer les play-down pour le maintien.