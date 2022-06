Alexandre Gossiaux monte en puissance

Dimanche soir, onze tableaux étaient clôturés. Un Jumétois figurait parmi les lauréats: Didier Van den Meersschaut (C30.5) en 45-5, victorieux de ses trois matchs en deux sets. Lundi, il a obtenu un deuxième titre, en 35-5, décrochant ainsi le titre honorifique de "joueur du tournoi", ex aequo avec le Lovervalois Pierre Hanne (B + 4/6), lui aussi titré à deux reprises, en 45-2 et 35-3, pour son premier tournoi de l’année!

Deux autres Jumétois ont perdu en finale dimanche: Alain Hanotiaux (C30) en 35-5, battu par le C30 gillicien Marc Vanderschueren, et Fausto Fragapane (C30.4), l’un des maîtres des lieux, qui s’est incliné en messieurs 6 contre le C30.4 des Acacias Martin Mayence.

Lundi, Massimo Lancellotti (B+ 2/6) avait la possibilité de gagner un premier titre cette saison dans son nouveau club, lui qui a repris l’école des jeunes il y a quelques mois, mais Maxime Claerhoudt (B+ 2/6), du TC Mont-sur-Marchienne, en a décidé autrement.

Le tableau des messieurs 2 avait un grand favori: le B-15 Alexandre Gossiaux. Le joueur du Bjorn’s monte en puissance: demi-finaliste au RTC Louviérois, il a remporté son premier titre en écartant ses trois adversaires en deux manches et en ne concédant pas plus de trois jeux par set.

Quant à Michel Devroye (C30.5, TC Gerpinnes), Jonathan Fiorelli (C15.3, TC Montagnard) et Éric Debaerdemaker (C15.2, TC Mont-sur-Marchienne), on ne les arrête plus: 8e titre pour le premier en 55-4, troisième titre consécutif en 45-3 pour le second, quatrième titre consécutif en 55-2 pour le troisième!

Nadège Pinchart, l’invitée surprise

Chez les dames, Iréna Schiettecatte (C15, Bjorn’s Club), finaliste des deux tournois du TC Montagnard, a décroché son premier titre en dames 3 en battant en finale Sophia-Elena Nicolae (C15.1, Bertransart). Premier titre aussi pour la Fleurusienne Alison Mercier (C30) en dames 5, après deux finales perdues et trois éliminations en demies. Brigitte Capron (C30) du TC de Thuin a conquis quant à elle son deuxième sacre en 35-2 après avoir battu Florence Renard (C30.2) du TC Lausprelle.

Enfin, la Kalypsienne Nadège Pinchart (C30.6) a créé la surprise en enlevant le tableau des 35-3: trois matchs, trois victoires et un seul set perdu en finale contre la Bauletoise Marie-Nadine Bouvon (C30.4).