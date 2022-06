Un Kenyan blanc dans les ruelles de Thuin

Cette édition de reprise (puisqu’il n’y avait pas eu de course en 2020 ni 2021) n’a pas été facile à mettre sur pied. "Un événement comme celui-ci devient de plus en plus lourd à organiser, lance ainsi Alberte Brogniez du club de l’ACTE. Cette année, nous avons manqué de bénévoles. Heureusement, mes petits-enfants sont venus donner un coup de main. Mais nous sommes évidemment ravis de retrouver les coureurs!"

Un point commun entre les deux courses: que ce soit sur le 11 km ou le 5 km, il y a eu bagarre! Sur le long, la différence s’est faite dans la première descente, au 4e km, lorsque Romain Berti a créé un écart d’une cinquantaine de mètres sur les quatre autres coureurs qui l’accompagnaient. "Je suis parvenu à le conserver jusqu’au bout, évoque le pompier carolo. C’était la première fois que je courais ici et j’ai été surpris par le nombre de côtes. J’ignorais même qu’il y aurait des escaliers à monter! Le moment le plus sympa fut quand j’ai salué mes collègues pompiers de Thuin lorsque l’on est passé devant leur caserne."

Ce n’est que la deuxième victoire du "Kenyan blanc" (il portait la vareuse du Kenya) dans une course à pied. "Je cours avant tout contre le chrono, pour moi et pas pour décrocher des titres, même si évidemment, ils font toujours plaisir! Récemment, j’ai fait le marathon de Rotterdam en 2h35. J’aurais voulu faire celui de Venise en octobre mais je vais me faire opérer de l’épaule la semaine prochaine et donc je ne sais pas si cela sera possible."

Deuxième, Pierre Lambin semble retrouver la forme après plusieurs mois sur le flanc à cause d’une blessure. "Lorsque Romain est parti, j’ai eu peur d’exploser dans la deuxième partie du circuit si je l’accompagnais. Après coup, je nourris quelques regrets car peut-être que la victoire se serait jouée au sprint. Mais nous ne sommes pas dans le même état de forme lui et moi et donc il mérite sa victoire."

Bastien Loncke dans le sprint final

Le Strétois Steve Coppin et le Thudinien Justin Jullien sont respectivement 3e et 4e. "Même si je connais forcément très bien le parcours et ses difficultés, je ne pense pas que j’aurais pu revendiquer beaucoup plus, soulignait Justin. J’avais encore un peu des 20 Km de Bruxelles dans les jambes."

Chez les dames, Roxane Cleppe (6au scratch!) a encore épaté la galerie en devançant Catherine Martens.

Sur le court, ils sont trois à terminer dans un mouchoir de poche. Le jeune Leernois (15 ans) Bastien Loncke a finalement fait la différence sur Romain Vandepopeliere et Jérémy Deck. "J’ai accéléré dans le dernier tournant menant à l’arrivée pour me placer devant au moment d’entamer le sprint final. C’est une belle victoire car à un moment j’étais largué."