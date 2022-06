Six finales mais seulement deux champions

Autre équipe championne: les 45-2 du Bois du Prince qui sont allés s’imposer 2-6 à Rebecq. Sébastien Marievoet et Geoffrey Debelle ont gagné en simple, les paires Dimitri Kennes/Thierry Zuinen et Christian Degay/Philippe Denis en double. C’est déjà le 3e titre pour le club de Montigny-le-Tilleul cette année après celui des garçons 17-2 et des filles 17-3.

Les messieurs 8 de l’Astrid n’ont pas connu le même bonheur. Après les simples contre les Songéniens c’était 3-3: victoires de Luca Lambert, Martin Delcine et Théo Vanderlinden, défaites de Jonas Wauthy, Baptiste Delahaut et Charles Zimmermann. Jonas et Théo ont bien gagné leur double mais les deux autres paires ont perdu.

Pour ce qui concerne les autres équipes messieurs en finale, il y a un point commun entre elles: menées 4-2 après les simples, elles n’ont pu renverser la situation dans les doubles. Les messieurs 3 du TC Fontainois ont perdu la finale à Mons. Loris Di Costanzo et Alexandre Bartel ont gagné leur simple et le double ensemble mais cela n’a pas été suffisant. Quant aux messieurs 4 du Bois du Prince, ils se sont inclinés contre les Kainois. Les vainqueurs en simple sont Jérôme Cambier et Emmanuel Seny. Et pour les messieurs 5 du Kalypso, si Benoît Van Damme et Enzo Virzi-Laccania avaient permis d’entretenir l’espoir, ils n’ont pu gagner que deux des trois doubles et s’inclinent au nombre de sets contre le TC Ellezelles.

Les 45-3 de Jumet en finale

En 35-1, trois des quatre équipes de la poule unique étaient carolos (deux du Kalypso, une du Bjorn’s Club) mais c’est la quatrième, le RTC Houdinois, qui termine en tête est championne. En 45-3, elles étaient encore deux à espérer jouer la finale samedi prochain mais seuls les Jumétois (Christophe Roosen, Jean-Paul Moisse, Paul Brunée, Jean-Christophe Francotte) seront à l’affiche. Ils ont obtenu leur qualification en étrillant les Cheminots de Saint-Ghislain (4-0). Ils affronteront la Volée, tombeur du Drive Club Gilly.