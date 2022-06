Pas de P3 pour Baulet, pas encore…

Dimanche, il leur restait une chance d’accéder à la P3 en cas de succès d’Hornu au tour final interprovincial. Seulement, le représentant hennuyer a flanché durant la séance des penalties face à Meix-devant-Virton, futur pensionnaire de D3 Amateurs.

Pourtant, il n’est pas question de sombrer dans le pessimisme du côté de la rue de la Drève: "Nous méritions de monter au vu de notre saison , constate le coach baulettois, Aurélien Chantinne. Sans savoir à quel niveau nous allions évoluer, nous nous sommes tout de même bien renforcés. Nous avons construit un groupe capable de se maintenir le plus vite possible, avec un bonus éventuellement, si nous nous retrouvions en P3. Pour la 4eprovinciale, en revanche, on ne peut pas se cacher. Nous devons viser le titre."

La déception n’a visiblement pas entamé les ambitions du truculent entraîneur qui sera accompagné de Christophe Vanmelo comme adjoint.

De bonnes nouvelles

Le président Michel Sacré espère lui vivre une saison plus tranquille que la précédente: "Connaître surtout un championnat normal avec des arbitres tous les dimanches , insiste-t-il. Je suis optimiste à ce niveau, parce que le CP Hainaut a enregistré l’affiliation de 52 nouveaux referees."

Les Baulettois ont au moins appris une bonne nouvelle de la Ville de Fleurus, représentée par le bourgmestre Loïc D’Haeyer et le conseiller Michaël François lors de la présentation de l’équipe vendredi dernier. La pelouse sera refaite à partir du 14 juillet et l’équipe pourra effectuer sa préparation dans les installations de Lambusart. La reprise est prévue pour le 15 juillet et des matches amicaux sont déjà au programme: l’Entente Châtelet le 28 juillet et Forchies le 4 août.

Le noyau

Carmelo Aguglia, Mikail Aydemir, Enrique Bongiorno, Mohammed Chennou, Simon Chmielowiec, Logan Coppola, Anthony De Simone, Kasim Durmaz, Quentin Lebrun, Lorenzo Rolly, Manuel Terrones, Mirco Trusgnac, Pierre Vankerckhove, Orlando Pirronitto, Adrien Neus, Kevin Vanmelo, Loris Lemal, Gaëtan D’Addario, Rochdi Boukhliq, Loïc Van Avondt, Djanatan Serdar, Soulimen Bouzzia.