En 35-3 on en est aussi au stade des quarts de finale et sont encore présentes deux équipes des Acacias, une de Thuin et une du Villé TC. Chez les jeunes, les garçons 13-3 du TC Jamioulx se sont facilement qualifiés pour les demi-finales alors que les 15-3 du Viking Chimay chercheront à ramener un premier titre cette année en Principauté! Toine Pire, Arthur Cawet, Antoine Français, Loris Remacle et Mathias Claerebout sont gonflés à bloc et attendent les Tournaisiens de pied ferme!