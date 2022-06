La formation carolo comprenait également Thomas Durant, Lotfi Kanfoud, Gadiri Barry, Maxime Ippoliti, Romain Dethier, Max Casu, Guillaume Sablon, Romain Mestre, Abel-Thadée Mbala-Nkenge, Ismail Baran, Nolann Noel, Grégorian Berger, Pierre Somme, David Makukatin, Flavian Lahaye, Pierre-Édouard Bleton, Maxime Valet, Massinissa Bennacer, Jérémie Makasing. Soit des athlètes jeunes et moins jeunes, des confirmés et d’autres moins rompus à la compétition.

La veille à Ciney, les dames de la D2 échouent également en queue de peloton malgré là aussi un bon nombre de records personnels battus. Dans l’équipe figuraient Laurane Vanderest, Lisa Lambrechts, Corinne Dick, Muriel Hubeau, Lara Neveux, Kezia Panzica, Pauline Février, Aïcha et Leila Oubouskour, Clémentine Colin, Julianna Mahy, Clémence Reymond, Océane Chaussier.

La version des intercercles toutes catégories dames et hommes avait lieu séparément, et ce pour la dernière fois. En effet, contrairement aux autres compétitions intercercles, celles des hommes et des dames n’étaient pas encore mixtes. Cela le deviendra dès l’année prochaine. Pour les Intercercles 2023, la nationale sera composée de 2 x 8 clubs et de 5 clubs en régionale. "Suite à cette modification du nombre de clubs/divisions le CRAC qui était en D1 se retrouvera en D4 bien malgré lui et ce quel qu’était le classement de ces intercercles 2022, évoque Alain Pillez, le président du CRAC. Il ne s’agit pas d’une relégation mais d’une nouvelle disposition des divisions à savoir 8 clubs en Super Ligues, 8 clubs en First League, ensuite 6 clubs de la D1 à la D5."

Un peu mieux pour les cadets et scolaires

Les cadets et scolaires garçons et filles ont fait un peu mieux à Jambes en D3 le 28 mai en terminant 6e sur 8 et se maintiennent donc dans leur division. Six athlètes ont amélioré leur record: les scolaires Guillaume Sablon sur 100 m (11.49), Thylane De Brackeleer sur 800 m (3.02.66), Antoine Thiry à la longueur (5m20), Océane Koumtouji au poids (8m66), les cadets Cyrille Thiron sur 1500 m (5.08.14), Elise Oger au poids (7m60) et au disque (14m72).

Enfin, le meilleur résultat est à mettre à l’actif des masters dames et hommes de la D3 qui ont fini à la 4eplace (sur 6 équipes) à Gaurain le 5 juin.

On y retrouvait Virginie Henin, Ismail Baran, Paul-Émile Chenois, Éric Mandelier, Éric Wozny, Patricia Windal, Brahim Oubouskour, Corinne Dick, Henri Tenret, Pierre Somme, Annette Clément et Alain Pillez.