Charleroi entre salsa et Tyrol

Dimitri Piraux s’est exprimé à propos de ces deux transferts précités: "Nous avons voulu un recrutement plus jeune. Je veux pouvoir façonner ces jeunes, pouvoir leur apporter encore quelque chose. Je ne veux pas, plus, d’une joueuse étrangère plus âgée qui pense déjà tout savoir sur le volley-ball…"

De l’expérience aussi

Le ton est donné. Dimitri Piraux veut du changement et désire atteindre ses objectifs, plus que jamais. Cette saison ou jamais. Pour ce, un dernier transfert a été dévoilé: Lucia Fresco, née en 1996, mesure 1m95 et remplacera Pauline Martin en la qualité d’opposite. On le sait, la départ de la Belge a beaucoup marqué les esprits à Charleroi. Il fallait donc marquer un grand coup pour le remplacement de celle-ci. L’Argentine a roulé sa bosse dans les meilleurs championnats et fait partie de l’équipe nationale. Elle représentera la dose d’expérience avec, on ne les présentent plus, Lise De Valckeneer et Jutta Van de Vyver. Un savant mélange qui réussira là où l’équipe de la saison qui vient de passer a échoué.

Dimitri Piraux est revenu sur ce recrutement: "Nous essayons au maximum de recruter des Belges. Une fois le marché belge épuisé, nous nous tournons alors vers les autres pays. Nous n’avons plus travaillé avec notre ancien manager mais avec un nouveau programme." L’impatience de découvrir le résultat nous guette déjà.