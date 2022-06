Il emporte avec lui une part des Dauphines qu’il a longtemps supportées et une part de Tchalou. Eternel optimiste, le "monsieur tombola" n’est pourtant plus. L’ancienne Dauphine et actuelle attaquante de Tchalou, Juliette Thévenin, connait Nono depuis son enfance: " Je l’ai connu quand papa (Christian Thévenin) entraînait à Charleroi. Il a toujours pris de mes nouvelles même quand j’étais aux États-Unis. Ne plus le voir dans les salles, cela va faire un grand vide."

Un vide qui sera, nul ne doute, comblé par sa présence dans la mémoire de nombreux adeptes de volley-ball.