Les photos et classements de la Corrida des ruelles de Thuin

Pour cette reprise (la course n’avait pas pu avoir lieu en 2020 ni 2021), il y avait 415 coureurs au départ. Et il y a eu bagarre sur les deux distances. Sur le 11 km, Romain Berti a devancé Pierre Lambin et Steve Coppin. Sur le 5 km, cela s’est joué au sprint entre trois coureurs, Bastien Loncke l’emportant devant Romain Vandepopeliere et Jérémy Deck. Chez les féminines, Roxane Cleppe et Virginie Henin ont gagné.