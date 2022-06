On a joué les prolongations à Montigny-le-Tilleul

Dimanche, seuls trois tableaux étaient arrivés à leur terme, dont celui des 35-6 qu'a remporté l’Acacien Bernard Fourneau (C30.6). La finale des 45-3 entre les C15.3 Jonathan Fiorelli (TC Montagnard) et Michaël Jadin (TC La Raquette Beaumontoise) a tourné à l’avantage du premier nommé et celle des dames 4 entre les C30.3 Nora Dubois (Kalypso) et Elisa Broze (TC Mont-sur-Marchienne) a permis à Elisa d’ouvrir son palmarès 2022.

Lundi fut une journée chargée. Deux joueurs du Bois du Prince ont gagné: Alexandre Delescaut (C15.1) en messieurs 4, après une finale en trois manches contre Hugo Brogniet (C15.5, TC Lausprelle), et Laurie Labruyère (C30.4) en dames 25-4. Un premier titre cette année pour tous les deux. Deux joueurs du Kalypso étaient aussi sur le court et ont rencontré des fortunes diverses: si Nicolas Lebecq (C30.2) l’a emporté en 35-5, Margau Piron (C15.1) a perdu en dames 3. C’est aussi un premier titre pour Nicolas.

Ce tournoi était décidément celui des premières puisque Jérôme Zorino (C15) du TC Jamioulx y a aussi ouvert son palmarès 2022 en 35-3 (mais c’est son quatrième titre aux Acacias!) tout comme Carine Charlier (C30.3) du TC de Thuin en dames 35-2 et Michaël Van Laer (C30.2) du TC La Raquette Beaumontoise en 45-4. Ce dernier a déjà beaucoup joué cette saison, atteignant la finale au Bjorn’s Club et au Montagnard et la demi-finale à Thuin. Une régularité qui l’amène à trôner en tête du classement de sa catégorie au Critérium.

Le Sept d’or de Michel Devroye

Mardi, une joueuse des Acacias espérait bien rejoindre Bertrand Fourneau dans le clan des vainqueurs locaux. Mais Annie Gobert avait fort à faire puisque se dressait face à elle en dames 35-3 la Lausprelloise Catherine Jauniaux (C30.4), finaliste à Morlanwelz et demi-finaliste à Thuin. Une marche un peu trop haute. Mattéo Semal (B + 4/6), du club d’Acoz lui aussi, a dominé Maximilien Roland (B + 2/6, Bois du Prince) pour conforter sa place sur le podium du Critérium des messieurs 3.

Chez les 55-4, le Gerpinnois Michel Devroye (C30.6) a préservé son brevet d’invincibilité: sept tournois gagnés et une place de n°1 incontesté dans sa catégorie! Le Mont-sur-Marchiennois Éric Debaerdemaker (C15.2) en est lui à trois tournois gagnés en 55-2 après sa finale victorieuse contre Jacques Pireau (C15.5, Tie Break Thudinien).

La seule finale du mardi à s’être jouée aux trois manches a vu Lucas Lurquin (C30.1, TC de Thuin) prendre le meilleur sur Guillaume Frola (C30, TC Tabora).