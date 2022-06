Gosselies lance sa saison

C’est dans une ambiance très familiale que Gosselies Sport a présenté à la presse sa nouvelle équipe pour l’exercice 2022-2023, dans un chic restaurant portugais de Jumet. Les objectifs pour la saison prochaine sont clairs: rigueur et professionnalisme avec un programme de préparation remis à chaque joueur. Il s’agira de viser la colonne de gauche au classement et assurer rapidement le maintien. Le président Scimemi ne voulant plus vivre une saison cauchemardesque: "J’ai choisi des joueurs qui ont faim. Nous avons également élargi le noyau, passant de 24 à 28 joueurs. Le secteur offensif a été renforcé. Sow et Diansangu par exemple nous arrivent de Saint-Josse, mais aussi Dorian Bertoncello de l’Olympic. De belles promesses. Nous n’avons plus d’excuse, il faudra mordre dès le début de championnat et prendre des points, avec une meilleure préparation physique et un coach du cru en la personne de Passalacqua, qui va apporter sa grinta au vestiaire." L’accent sera encore et toujours mis sur les jeunes et les festivités dans la tradition gosselienne.