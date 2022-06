Chutes et glissades en cascade à Souvret

La pluie n’aurait pas (trop) douché l’enthousiasme des participants de l’Air Games de Courcelles. Quatorze obstacles gonflables sur un parcours d’une distance de 5 km sur le site du Six Perrier à Souvret: voilà ce qui les attendait ce dimanche matin. Ces obstacles étaient motorisés, parfois très grands et pour certains très glissants… Chutes et glissades en cascade garanties!