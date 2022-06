Un profond lifting à Fleurus

D’autres joueuses issues de l’école des jeunes recevront leur chance. Il s’agit de Camille Masson, qui évoluait en U19, et de Maëva Marotta (U17 et 19). Il manque probablement un pivot lourd pour viser la tête. Mais le top 6 est un minimum.

Fleurus B: un promu bien armé

Que ce soit à Lambusart ou maintenant à Bonsecours, le groupe que coachait Ophélie Thibaut survolait la compétition depuis plusieurs saisons. Cette année, la montée a été acceptée, à condition de suivre le même rythme en semaine, à savoir pas plus d’un entraînement. "Sauf pour les trois jeunes que j’intégrerai. Pour elles, ce sera trois séances par semaine en plus des matches en jeunes et même en P1 avec les C, comme l’avait fait Lambiotte cette saison" , explique Thierry Foerster à propos des Pauline Hennau, Vanina Remant et Tania Trinca (la fille de Christel Bernard). Thierry reprend donc les rênes de l’équipe alors qu’Ophélie Thibaut se concentrera sur le terrain.

Sur papier, c’est solide et expérimenté, avec un paquet d’anciennes de Nationale 1 (Coibion, Thibaut, Latragna, Polizzotto) et de scoreuses nées. De quoi se sauver à l’aise? Sans trop s’avancer, on peut répondre par l’affirmative.

Les noyaux

FLEURUS A

Coach: Perrine Foerster.

Noyau: Loïse Foerster, Célia Bruno, Clara Lambiotte, Camille Masson, Maëva Marotta, Victoria Anna Menten (Namur R2), Tanya Mestdagh (Spirou Ladies B), Amélie Laviolette, Ilénia Baiocchi, Lætitia Waterlot, Camille Hislaire.

Départs: Alycia et Louise Marteau (Huy), Émilie Saucin (Namur), Stéphanie Medjo et Yseline Delire (Ciney), Krystel Ballau et Marie Hamaide (Pont-de-Loup), Vanessa Patelli et Léa Foudil (Courcelles), Jasmine Socquet (Loyers), Elisa Patelli (arrêt?), Morgane Mazzara, Nathalie Grenier (arrêt?), Nathalie Meunier (Fleurus C).

FLEURUS B

Coach: Thierry Foerster.

Noyau: Vanessa Latragna, Jessica Polizzotto, Ophélie Thibaut, Kimberley Segers, Blandine Bettens, Alexandra Gonzalez Salmeron, Charlotte Vekeman, Caroline Palix, Amélie Coibion, Nadège Gonsette, Abigaele Besso, Pauline Hennau, Vanina Remant, Tania Trinca. Départs: Aline Vercleven (arrêt), Alison Bada (arrêt).