Charleroi devra prendre ses marques dans une série relevée

Objectif N1

Ces dernières années, il avait découvert le basket féminin à Braine Castors comme directeur technique en plus d’accompagner un groupe de U16 à U19 et de P2 en P1. Il avait aussi assisté son frangin Patrick lors de sa reprise de la D1, fin de la saison 2019, pour le doublé coupe-championnat. En résumé, l’intéressé possède une belle aura dans le milieu, avec un mélange de vécu, de confiance en soi et d’humilité.

On le sent à 100% impliqué dans le projet: "Toute expérience nouvelle est bonne à prendre. Je me réjouis d’approfondir mes connaissances basket au côté de Tom Poppe et en tant que coach de l’équipe B en Régionale 1. Étant donné le gap entre R1 et R2, le maintien sera notre objectif premier. Pour l’ossature du groupe, les Dupire, Cambioli, Vandewattyne, Mukeba et Hermans, toutes courtisées durant la période des transferts, il s’agira de prendre de l’impact en R1 tout en continuant de gagner du temps de jeu en D1. Désormais, la D1, la R1 et les U19, que reprend l’ex-Nivelles Olivier Beaumont, s’entraîneront en même temps. Cela permet d’interagir facilement. À la base, la tactique sera identique, afin de permettre une évolution plus rapide. À terme, nous voulons imposer la même philosophie dans toute la filière. Le but reste d’amener un maximum de filles en D1, devenir un tremplin vers le top, comme avec Maxou Lisowa."

Le noyau

Coach: Fabien Muylaert.

Noyau: Gwenaëlle Dupire, Vanessa Cambioli, Sarah Vandewattyne, Taina Hermans, Margaux Stefek, Katyouschka Verstraete (Alleur), Delphine Muylaert (Ottignies), Déborah Mukeba, Justine Vashamillette, Ilenia Fimiani.

Départs: Aliyah Kenny (Liège), Ilana Verna (Namur).