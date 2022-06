Le point, puis plus rien

Les Sambiens se défendaient bec et ongles en période initiale. Les égalités se multipliaient : 1-1, 2-2 et 3-3. Pironchamps faisait même illusion à 5-3 et surtout 6-4. Le point était acquis. C’était également leur chant du cygne. En effet, ils fléchissaient nettement en vue du repos, sifflé à 6-7. La reprise était catastrophique pour les Hennuyers. Ils concédaient rapidement 6-11 malgré, à vrai dire, la bonne réplique de Dagnicourt. Godart émergeait avec brio dans le camp namurois. Tout au plus les poulains d’André Legrain récoltaient-ils un septième et dernier jeu. Dom.A.