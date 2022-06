Fontaine accroche un précieux succès à Brussegem

Planois 7 – Kastel 13

Les Biesmois sont toujours privés de Close et de Haubruge, qui, victime d’une déchirure du mollet, sera indisponible 6 à 8 semaines. Claude Roels doit dès lors s’aligner, suite aussi à l’absence de Vigliucci. Les Namurois démarrent avec Van Nufflen au fond, Geens au grand et Perveux au petit. "On n’a pas vraiment répondu à la frappe, raconte Alexis Perveux. Gravar a donc repris le grand et Geens est descendu en devanture." Planois revient à 4-5, puis Kastel s’isole à 4-9. Les visités accrochent le point à 5-11, sur les livrées de Geens. "On a bien frappé aussi, pour gagner les chasses. En attendant le retour des blessés, on se débrouille. On reste soudé et on garde le moral."

Fontaine 7 - Œudeghien 13

Motte servait deux larges dans le premier jeu. Puis Fontaine perdait trois jeux de 40-15 suite à une erreur de Gauquier à l’arrêt, une outre de Rochart et un rechas hors-cadre de Delavallée. Les visiteurs avançaient à 0-6. Degrandsart parvenait à accrocher un jeu. Le marquoir affichait 2-7 puis 2-9. Les "Cloutiers" tentaient de s’accrocher à 3-9 et 4-10. La cause semblait entendue à 4-12. Les Carolos enlevaient deux jeux blancs pour sauver le point à 6-12. La suite s’annonce difficile pour Fontaine, qui ne pourra plus engager l’indispensable renfort.

Brussegem 6 – Fontaine 13

Les Brabançons saluaient la rentrée de Van Kerckhoven, suite aux indisponibilités de Van Daele et Bellemans. Les Carolos concédaient 3-1. Mais sous l’impulsion de l’excellent Kindermans, les visiteurs alignaient onze jeux de suite, ce qui leur permettait d’approcher à 3-12! Les Hennuyers gâchaient leur chance de cartonner en ne parvenant pas à faire l’économie d’un nombre trop élevé de livrées au large. Dès lors, grâce au réveil, aussi, de Dieter Van Kerckhove au rectangle, Brussegem sauvait un point à 6-12.