Des visiteurs plus réguliers

Clermont: C. Lawarée et Van Houtte; Evrard, X. Lawarée et Lenoir.

Cette rencontre a longtemps été ouverte. Après le partage des jeux initiaux, Pironchamps menait encore 2-1. Les visiteurs alignaient quatre jeux de suite grâce à la belle forme affichée au rectangle par Xa Lawarée (9 outres) et Lenoir (8). Par Laurent Di Santo (6 outres), les Farciennois refaisaient surface à 5-5. Clermont répliquait à 5-6, mais les Carolos enlevaient l’armure 7-6. Ils empochaient encore le jeu de la reprise. Mais ensuite, le duel basculait à 8-11. Pironchamps s’accrochait à 10-11, mais son déchet au tamis était trop élevé et Clermont dominait à la frappe.