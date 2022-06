Interclubs: des qualifications dans la douleur

Le Bois du Prince espérait bien décrocher un troisième titre de champion du Hainaut (après celui de ses garçons 17-2 et filles 17-3) grâce à ses messieurs 45-1 qui étaient en finale contre le RTC Ath. Le suspense était de mise après les simples puisque si Frédéric Borlée et Benoît Roland avaient perdu leur simple, Dimitri Kennes et Thierry Zuinen avaient rétabli l’égalité. Mais les doubles ont été fatals aux Princes. Les 45-2 espèrent faire mieux dimanche prochain: Geoffrey Debelle, Christophe Dufrane, Christian Degay ont permis à leur équipe d’éliminer Chapelle. Ils s’apprêtent à défier le Tennisland Rebecq.

Perdre une demi-finale n’est jamais facile et c’est d’autant plus vrai quand c’est au nombre de sets: c’est la mésaventure survenue aux messieurs 2 du Bjorn’s Club, éliminés par Mouscron. Mais par contre quand vous la gagnez au nombre de jeux, le sentiment est exactement l’inverse! C’est ainsi que les messieurs 3 du TC Fontainois, pourtant malmenés contre Plainchamp, se sont qualifiés. Ils affronteront Mons pour le titre.

Un dimanche plein de suspense

Ce fut décidément un dimanche à suspense puisque les messieurs 4 du Bois du Prince ont aussi obtenu leur qualification au nombre de sets contre le Moulin à Papier. Menant 4-2 après les simples (victoires de Michaël Mesdagh, François Thys, Jérôme Cambier et Antoine Dumont), les joueurs de Montigny-le-Tilleul se sont fait peur mais heureusement Rémi Filée et Michaël Mesdagh ont pu gagner leur double. En finale, ils joueront Kain.

Jamioulx qui pleure, Jamioulx qui rit

Une des demi-finales de la série messieurs 5 opposait deux clubs carolos: le Kalypso l’a emporté à Jamioulx (5-7). Sébastien Étienne, Thibaut Debruxelles, Enzo Virzi-Laccania et leurs équipiers ont permis à leur club de rêver d’un deuxième titre (après celui des 9-1). Pour cela il faudra battre le TC Ellezelles.

Grosse consolation pour le TC Jamioulx: ses messieurs 6 se sont qualifiés pour la finale en battant Nimy (3-9). François et Matthieu Dall’Armelina, Guillaume Lebrun, Adrien Dumont, Simon Wautelet, Maxence Dermine, Lionel Klein et Maxime Hoebeke accueilleront le Smashing Nivellois dimanche.

L’Astrid tient aussi sa finale grâce à ses messieurs 8 qui ont battu Sirault. Jonas Wauthy, Luca Lambert, Baptiste Delahaut, Martin Delcine, Théo Vanderlinden et Nicolas Vanderstraeten ont tous gagné leur simple. En finale leur adversaire sera Soignies.

De ce week-end riche en résultats, on retiendra aussi les qualifications pour les demi-finales des messieurs 45-3 du Drive Club Gilly et de l’Excelsior Jumet,