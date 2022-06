Clap de fin pour Gouy et Massant

Nicolas Massant n’est plus l’entraîneur du RC Gouy, il a pris cette décision d’un commun accord avec la direction. La nouvelle est tombée alors que le club vient d’enregistrer plusieurs départs et non des moindres: « Remy Thomas m’avait annoncé qu’il partait à Frasnes, les frères Picart devraient en faire de même. Matthias Termolle a lui signé pour Goutroux , énumère Nicolas Massant. Devant autant de pertes, j’ai voulu discuter avec le président à propos de transferts. J’ai du respect pour Jean-Pol Meurée, mais j’ai vite compris que nous n’étions plus sur la même longueur d’ondes. Dans ces conditions, il vaut mieux arrêter. »