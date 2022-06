Plusieurs arrivées à Fleurus et un mercato bouclé à Pont-à-Celles

Un mercato bouclé au PàC

À la rue Notre Dame de Grâce, le noyau B du PàC/Buzet a d’ores et déjà finalisé son mercato estival. Alexandre d’Ambrosio et Mathieu Van De Meersche ont été séduits par le discours du T1 local. " Alexandre est un défenseur central qui m’avait bien plu lors du match retour face à Houdeng. Je ne recherchais pas spécialement dans ce secteur, mais ce sont mes deux autres transferts de Houdeng (Younes Chibale et Matteo Salaris) qui m’ont parlé de lui. Je suis aussi très très content de l’arrivée de Mathieu dans le club. Je l’avais coaché quand il était gamin à Gosselies. Il voulait un autre projet suite aux nombreux changements qu’il y aura à Fontaine et il était intéressé par travailler avec moi. J’ai toujours eu un très bon feeling avec lui ", souligne Mathieu Huyghebaert.

Le coach du PàC s’attend à ne plus enregistrer de mouvement dans les deux sens. " Notre mercato est ainsi bouclé. Je craignais de ne pas pouvoir combler les départs d’Alexandre Baume et de Virgile De Ridder, mais ce n’est pas le cas. Je suis ultra-satisfait ."