Acoz attendu de pied ferme

À Pironchamps, on ne peut pas affirmer que les transferts ont répondu à l’attente. Les deux équipes se suivent en bas de classement. Avec trois succès à son actif, l’équipe A reste la mieux placée des deux. Néanmoins, il ne faut pas oublier que la fédé a décidé de saborder ses championnats, en réduisant le nombre d’équipes à dix. Du coup, les deux derniers de série A descendront. Il y aura quatre descendants en B et les deux neuvièmes classés devront disputer un barrage contre six teams de Promotion. Dans ce contexte, où il faut également signaler qu’il ne sera plus permis à l’avenir d’aligner deux équipes dans le même championnat, le club de Pironchamps risque de systématiquement se renforcer avec deux garçons de B, du moins lorsque le calendrier le permettra, comme c’est le cas en ce long week-end de Pentecôte. Les A ne jouent que dimanche, contre Clermont, alors que les B seront à l’œuvre samedi (à. Clermont) et lundi (contre Villers).