Retour en force pour le tournoi de Baulet

Le Racing Club de Baulet n’avait plus accueilli un tournoi du Critérium hennuyer depuis juin 2019, les éditions 2020 et 2021 ayant été annulées en raison de la pandémie. Presque une éternité! Le maître des lieux Fabrice Prévot avait laissé sa place de juge-arbitre à Michel Kogels. "Lorsque j’ai été joué en hiver à Baulet, Fabrice m’a demandé si cela m’intéresserait de m’occuper de son tournoi en mai, raconte-t-il. Ce fut une première pour moi là-bas et une bien belle semaine."