Le Bois du Prince et Kalypso à égalité

Les JG 11-2 du TC de Thuin se sont quant à eux qualifiés pour la finale de leur série en battant le Kalypso. Loïs Michaux, Clément Hulot et Bastien Bequet tenteront de décrocher samedi le premier titre du club thudinien cette année contre Havré, tout comme les filles 11-3 qui iront jouer à La Louvière. Le président Arnaud Michel rêve de voir ses jeunes décrocher les deux titres! À noter que le Kalypso sera encore représenté en demi-finale par les garçons 13-2.

Chez les adultes, les dames 2 du Bjorn’s Club se sont malheureusement vu barrer la route de la finale par les Montoises (5-3) malgré la victoire d’Iréna Schiettecatte en simple. Charline Royaux et Maude Batta ont affronté des adversaires bien mieux classées qu’elles.

En messieurs 2, le Bjorn’s, qui avait encore deux équipes en lice, sera bel et bien représenté par l’une d’entre elles en demi-finale. Reste désormais à savoir quels joueurs seront sélectionnés pour ce match important dimanche contre Mouscron. Les messieurs 3 du TC Fontainois se sont aussi qualifiés pour le dernier carré en allant s’imposer à Vautour, un déplacement toujours périlleux. Loris Di Costanzo, Anthony Pellegrini, Romain Guido et leurs équipiers joueront leur place en finale contre Plainchamp. Autres clubs qualifiés pour les demi-finales: le Bois du Prince en messieurs 4 et 45-2 ainsi qu’en dames 4, le TC Jamioulx en messieurs 5 et 6, le Kalypso en messieurs 5 et dames 3, l’Astrid en messieurs 8, le TC Gerpinnes et l’Excelsior Jumet en 65-3, le TC Lausprelle en dames 5.

Enfin, le Bois du Prince, décidément en verve dans ces interclubs, vivra une nouvelle finale ce samedi: les 45-1 iront au RTC Ath.