Lauric Jean avait besoin d’un autre défi

Ce départ met fin à un bail de quatre saisons au sein du matricule H001. "J’avais déjà joué quatre ans à Charleroi, puis sept saisons en Allemagne et, donc, quatre nouvelles années à la Villette. On ne peut pas dire que je ne m’implique pas dans les clubs dans lesquels je signe. Au départ, la Villette m’avait fait venir pour mettre sur pied un projet ambitieux. Nous nous sommes maintenus la première saison comme prévu avec Oleg Danchenko et Christian Blondeau. Une belle aventure. Il était prévu, ensuite, d’évoluer progressivement pour jouer le titre de champion de Belgique. Et là, le projet n’a pas abouti. On m’a parlé en cette fin de championnat d’une nouvelle saison de transition. J’avais besoin d’autre chose, d’un nouveau challenge."

Il faut dire que quand Charleroi a bâti un noyau très compétitif, en recrutant Alex Smirnov, le championnat n’a pas pu aller à son terme, suite à la crise sanitaire. "Ensuite, Alex a attendu un geste des dirigeants mais ceux-ci ont trop tardé et il a signé à Diest au début de ce championnat."

Le podium?

Au Logis, Lauric Jean pourra se lancer dans une nouvelle aventure. Auderghem espère accrocher le Top 4, disputera la coupe de Belgique et même la coupe d’Europe. "Ce qui est chouette aussi, c’est d’avoir une équipe composée uniquement de joueurs belges. C’est emballant d’essayer de jouer le plus haut possible avec des compatriotes. J’arrive aussi dans une structure très professionnelle avec un entraîneur très compétent."

En plus de l’ancien fer de lance de la Villette, les Bruxellois aligneront David Comeliau, Ludovic Bierny et Kilomo Vitta. "David s’entraîne au centre francophone de Blégny et progresse donc rapidement, présente Lauric Jean. Ludovic et Kilomo sont plus des outsiders mais, dans un bon jour, ils peuvent battre les meilleurs du championnat. L’objectif est le Top 4 mais, si cela tourne bien pour nous, nous pourrions même accéder au podium."

Les rencontres entre le Logis et la Villette réserveront donc des émotions particulières la saison prochaine. "Je souhaite le meilleur pour mon ancien club. J’y ai passé de belles années et rencontré de belles personnes comme Silvio Di Dio, le président de l’ASBL qui gère l’équipe première. Encore une fois, dommage que n’ayons pas pu aller au bout du projet initial."