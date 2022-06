Ignace Martos quitte une Villette en bonne santé

Il faut dire qu’il y avait du travail. Le, désormais, ex-directeur sportif a encore connu la période durant laquelle Jean-Michel Saive évoluait encore à Charleroi. Il a donc aussi connu la faillite qui a failli provoquer la disparition pure et simple du matricule H001, le plus vieux club de Belgique. "Même la partie amateur du club se portait mal et était endetté. Nous avons donc dû énormément travailler avec ma femme, notamment à la buvette pour redresser la barre. Nous avons aussi annoncé à certains que nous ne pourrions plus payer les joueurs, même en nationale. Il a donc fallu du temps pour relancer le club et retrouver une place en Superdivision." Aujourd’hui la Villette a retrouvé un dynamisme bienvenu. Le club présente des équipes à tous les étages sauf en N2. "Nous sommes une septantaine d’inscrits sur la liste de force. Mais je suis content de la manière dont nous avons pu passer ces dernières saisons, pratiquement sans jamais devoir déclarer forfait. Donc je peux tirer un bilan positif de cette dernière saison. La quatrième place en Superdivision est aussi un joli résultat. Les finances sont en équilibre. Je laisse le club en bonne santé."

Un Français devrait arriver

Pour le remplacer au poste de sélectionneur, c’est Christian Blondeau, joueur et vieux serviteur du club, qui officiera. Oleg Danchenko, qui était déjà capitaine de l’équipe de Superdivision, s’occupera aussi des relations avec la presse. Le premier dossier à finaliser pour les deux hommes sera de boucler le recrutement d’un joueur capable de succéder à Lauric Jean, A6. "Cela devrait être rapidement bouclé, avance Ignace Martos. Nous sommes en discussion avancée avec un joueur de Charleville-Mézières qui évoluerait en double affiliation. Il devrait être plus ou moins du niveau de Lauric et devrait disputer tous les matches de championnat."

Ignace, lui, pourra venir assister à quelques rencontres en toute décontraction. "Je ne vais même plus m’affilier. Je vais avoir le temps d’aller dire bonjour à mes copains du club de Philippeville et de venir assister à quelques rencontres en simple spectateur. Cela dit, je ne pars pas dégoûté ou fâché. Simplement à 70 ans, je vais y aller à mon rythme et m’occuper de mes petits-enfants."