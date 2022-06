Beau succès pour la 6e édition à Boussu-lez-Walcourt

Pasque, en décrassage

Il n’y a pas photo sur la petite distance. Fabien Mobian l’emporte avec près de deux minutes d’avance sur un habitué aux podiums, Rémy Becue. Olivier Ghilain se contente de la troisième place. Chez les filles, au contraire, c’est un peu plus disputé avec un podium qui se tient en à peine plus d’une minute. Marie-Cécile Michel se montre la plus rapide, devant Hilda Pollaert et Marie-Line Foucarte. Grâce à sa connaissance du terrain, Cédric Pasque s’impose largement sur le 20 kilomètres, devant Marco Aloisantoni et Christopher Roekaerts. "Je connais la région grâce à mes promenades familiales , s’amuse le vainqueur. Inscrit sur un coup de tête car encore un peu fatigué de mon marathon de Visé, réalisé en 2h46 il y a à peine trois semaines, je prends mon rythme dès le départ et je m’isole en tête assez rapidement. J’ai même le temps d’apprécier le paysage tout en gérant mon avance. Je suis ravi."

Parcours roulant

Chez les dames, la victoire est encore plus facile pour Céline Bastien. La triathlète des Sharks ne devait initialement pas être présente, mais avec un programme d’1h40 de course à pied à réaliser, elle décide de s’inscrire avec deux autres membres du club. Elle termine finalement avec un peu plus de douze minutes d’avance sur Sandra Roldan Ponseti et Laurence Manfroid, qui terminent ensemble. " L’organisation est top et le parcours est vraiment chouette. Au départ, les trails, ce n’est pas du tout mon truc, mais il fait sec et le parcours est assez roulant sans trop de technicité, ce qui me correspond plutôt bien ", précise la Solrésienne. Par contre ils ne sont que 22 à s’élancer sur le plus long parcours. Parmi eux, Stéphane Mouchet est le plus efficace, tout comme Stéphanie Leroy qui l’emporte chez les filles.