Anderlini et Demeunier finishers à Lanzarote

Deux triathlètes de l’ATCC ont participé à l’Ironman de Lanzarote il y a une dizaine de jours. Nicolas Anderlini a terminé 138e au général sur 895 partants (23e sur 113 de sa catégorie des 35-39) en 11 h 35 alors que Simon Demeunier, qui faisait son premier Ironman, est 159e au général (30e de cette même catégorie) en 11 h 44. « J’espérais m’approcher du chrono que j’avais fait à l’Ironlakes, à savoir 10 h 44, raconte Nicolas, mais les conditions étaient bien différentes : beaucoup de vent, un dénivelé plus important, de très longues routes qui montent et descendent… Les deux épreuves ne sont nullement comparables. La course à pied a été particulièrement difficile à partir du 20e km. Mais cela restera une belle expérience vécue avec Simon et nos compagnes ainsi qu’avec Laurent Liétard qui aurait dû le faire mais qui a dû renoncer en raison de sa grave chute en entraînement. »