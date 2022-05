Un Recolilo des grands soirs

Tous les duos au départ avaient le même objectif: faire le plus de tours possible du circuit de 1,5 km. Les relais s’effectuaient dans la cour de l’école. La victoire pouvait se jouer au temps si, lorsque la sirène annonçant la fin de l’épreuve retentissait, deux ou plusieurs duos étaient déjà embarqués dans un ultime tour.

Ce sont 139 paires de joggeurs qui ont pris part à ce Recolilo 2022. C’est 18 de plus que trois ans plus tôt! "Nous étions un peu inquiets car les pré-inscriptions tardaient à arriver, évoque Alexandre Lackner. Du coup nous avions recontacté les clubs de la région. N ous avons déjà eu beaucoup plus que 139 équipes par le passé mais pour une reprise, après deux ans d’interruption, c’est tout de même une participation satisfaisante. L’essentiel était de faire revivre l’événement."

Le club de l’ESM était venu en force. À l’animation, Alain Francis et Joël Drygalski, qui connaissaient très bien les coureurs présents, ont fait vivre la course en live aux nombreux spectateurs massés dans la cour de l’école alors qu’une fanfare a accompagné les coureurs dans la zone de relais. "Nous avons aussi veillé à mettre en avant nos commerçants locaux qui nous ont soutenus. C’est aussi grâce à eux si ce Recolilo fut une nouvelle belle fête."

Cette fois pas de "Monsieur Recolilo", alias Sébastien Bourgeois (six victoires dans l’épreuve), au départ mais ses fils Oscar et Louis ont repris le flambeau. Avec 13 tours au compteur, ils étaient dans la lignée des vainqueurs des éditions précédentes mais ils ont été devancés par Steve Coppin et Pierre Lambin qui, eux, en ont fait un de plus. Tous les quatre s’entraînent régulièrement ensemble à l’ESM.

Dix équipes dans le même tour

En mixte, la victoire a mis un peu plus de temps à se dessiner: Brahim Oubouskour et sa fille Aïcha, qui ont effectué 12 tours, ont devancé au temps le couple à la ville comme dans le sport Déborah De Roover/Steven Junior Michot. Le premier duo féminin est formé par les Spikes Girls, Océane Chaussier et Céline Draux.

Avec une distance totale parcourue de 8358 m, Jérôme Limelette et Léandro Marro sont les grands vainqueurs de la course d’une demi-heure. Une victoire là aussi au temps, pas moins de dix équipes ayant effectué le même nombre de tours (6).