Triple effort en fête à Charleroi-les-Bains (Vidéo)

Il était clair que pour l’édition 2022, la 5e déjà, l’épreuve devait revenir à sa date d’origine. Et l’effet a été immédiat puisqu’ils étaient 380 triathlètes samedi, jeunes et moins jeunes, novices ou confirmés, sur la journée!

L’épreuve phare était le cross-triathlon en début d’après-midi: 750 m dans la piscine extérieure de 50 m, 22 km en VTT à travers les bois et chemins forestiers de Marcinelle, Loverval et Nalinnes, et 5 km de trail. À elle seule, elle a séduit 83 athlètes (30 en plus que l’an dernier). Grosse particularité: elle délivrait le titre de champion de Belgique francophone de cross-triathlon. "Un 1/8 de triathlon comme celui que nous proposons est très rapide, il permet aux triathlètes d’acquérir du rythme, indique Laurent Liétard, l’un des organisateurs principaux avec Dominique Monnoyer. C’est idéal pour travailler les transitions."

François Dupont en découverte

Le vainqueur est le même qu’en septembre: Tim Van Daele. Les triathlètes de l’ATCC étaient pour la plupart réquisitionnés par l’organisation: on les retrouvait aux ravitaillements, à la signalisation, à la surveillance du bike-park, au bar ou encore au barbecue. Néanmoins certains d’entre eux ont pu prendre le départ: Sophie Ruban est ainsi arrivée première chez les féminines!

Dans l’épreuve en relais, qui s’est déroulée en même temps que le cross-triathlon, Sophie Drofiak, sortie en tête de sa vague, a lancé son équipe vers le succès en natation, Valérie Leroy et Caroline Soussigne n’ont plus eu qu’à terminer le travail!

Les triathlètes moins aguerris ont aussi pu s’essayer au triple effort sur des distances plus courtes (400 m-14 km-3 km) et c’est le Mariembourgeois François Dupont, qui découvre la discipline après avoir fait une belle carrière en athlétisme, qui s’est imposé devant 88 autres participants.

Des triathlons « kids » et « jeunes » faisaient également partie du programme, plus tôt dans la journée, sur des distances adaptées aux âges. Elles auront certainement donné le goût aux enfants de persévérer dans le triple effort. « L’édition prochaine devrait être encore plus populaire puisque des écoles sportives souhaiteraient utiliser notre événement pour en faire leur examen dans une des trois disciplines. Nous avons aussi un projet pour organiser un week-end entier dédié au triathlon. Les projets ne manquent pas au club. »