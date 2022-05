Sur le podium des championnats de Belgique

Depuis son plus jeune âge, Charlotte est passée par toutes les catégories au travers desquelles elle a accumulé et multiples titres et médailles: poneys, juniors, young riders, Under 25 et désormais en Senior Grand Prix. Elle est arrivée, avec son cheval Botticelli, au niveau ultime. "Depuis près de dix ans, nous avons évolué et gravi les échelons ensemble pour atteindre ce niveau", reconnaît-elle.

Agencer sport et travail

"Grâce au soutien de mes proches, de la Ligue Équestre Wallonie-Bruxelles, de l’Adeps et de l’équipe qui m’entoure, j’arrive à agencer ma vie professionnelle et sportive. Mon cheval se trouve chez mon entraîneur à Aarschot et je m’y rends plusieurs soirs par semaine pour m’entraîner", poursuit Charlotte qui enchaîne compétitions nationales et internationales. "En février, je me suis rendue à Doha, au Qatar. Cette semaine, je participe à une compétition à Compiègne et, le mois prochain, je serai à la coupe des nations à Rotterdam. Notre ambition, pour cette année, est de faire partie de l’équipe belge pour les Championnats du Monde qui se dérouleront au Danemark en août", annonce-t-elle. Voici une quinzaine de jours, elle a participé aux championnats de Belgique de dressage équestre où elle visait le top six. Son travail et sa persévérance l’ont récompensée puisqu’elle s’est retrouvée dans le top trois; sur le podium avec Amandine Prevost, de Ham-sur-Heure.

Faire évoluer la discipline

Pour sa part, Amandine pratique l’équitation depuis l’âge de neuf ans et la compétition depuis ses quinze ans. Si elle n’a pas gravi tous les échelons comme Charlotte, elle a gagné plusieurs championnats de Belgique et de France dans la catégorie des jeunes chevaux. Elle a participé aux championnats de Belgique de dressage au même niveau, dans la même catégorie et avec les mêmes épreuves que Charlotte. "Il existe peu de concours de dressage équestre en Wallonie. Sur trente-huit concours, seulement sept sont organisés dans la partie francophone du pays", déplore Amandine. Propriétaire et gérante des Écuries Boulant Fontaine de Ham-sur-Heure, Amandine Prevost organise, depuis l’an dernier, des concours nationaux au sein de ses propres installations. "Cette année, nous organiserons un concours national les 16 et 17 juillet et une manche de la coupe de Belgique des jeunes chevaux", annonce Amandine qui vient de déposer sa candidature en vue de participer à une compétition à Jardy; près de Paris, d’ici quelques semaines. Les deux jeunes cavalières de Ham-sur-Heure-Nalinnes hissent donc bien haut les couleurs de leur commune ainsi que celles du sport équestre wallon.