Les sportif récompensés à Ham-sur-Heure

Maria et Pierre Gonze, infatigables bénévoles du club, ont reçu le prix du dirigeant. Pour cette saison d’avant crise sanitaire, le mérite sportif individuel a été attribué à Caroline Vandriessche (Jogging club d’Ham-sur-Heure), le prix de l’exemple a été attribué à Jacques Delobbe à titre posthume tandis que le prix de l’espoir a été décerné à Nathan Vicini (Ecuries Vicini). Ce dernier a évolué positivement car il a obtenu le mérite sportif individuel lors de la saison 2020-2021. Le titre par équipe revient aux P1 messieurs du Volley-ball Rempart Nalinnes. L’équipe féminine du club de rugby RUSH a reçu le prix de l’exemple. Le palmarès est ponctué par la prix de la presse décerné à Patrick Carlier du Volley-ball Rempart Nalinnes. Cette édition 2 en 1, riche en émotions, s’est ponctuée par un Trophée Coup de cœur.

Pour la saison 2020-2021, cette distinction revient à Pol Miserque, vainqueur du TOR des Géants dans la discipline ultra trail. Pour la saison d’avant Covid, les lauréats sont plus nombreux. Pour le Tennis club de Jamioulx, épinglons les filles de moins de 13 ans (Maude Batta, Léa Dufrane et Melis Ozkan) qui ont été championnes du Hainaut et de Wallonie. Les garçons de moins de 17 ans (Clément Bernard, Arnaud Bughin, Émilien Detournay et Hugo Marinelli) ont été sacrés champions du Hainaut. Les moins de 9 ans mixtes (Louis Dehanne, Darya Inchiostro et Clément Robert) ont aussi été champions du Hainaut.

Un Trophée Coup de cœur a également été attribué à Ougo Huet (champion d’Europe de boxe thaïlandaise du club Osman Gym), à Eva D’Angelo (championne de Belgique du Karaté club de Nalinnes), à Maude Marcelle (championne challenge LEWB niveau 2 dressage/équitation du Manège Boulant-Fontaine), à Déborah Deroover et Steven Michot (champions de Belgique Run and Bike mixte du Jogging club d’Ham-sur-Heure) ainsi qu’à trois champions du Hainaut (Sabine Gathon, Alexandra et Didier Duyck) du club de ping-pong "Les Bons amis de Nalinnes".