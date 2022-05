La jeunesse au pouvoir

Les joueuses de Lionel Dorange ont émergé d’un duel fermé et serré. "À vrai dire, la pièce aurait très bien pu tomber de l’autre côté. Notre adversaire n’était pas au complet, il lui manquait une joueuse majeure à l’intérieur, blessée. En l’état, La Rulles présentait néanmoins une belle équipe, bien équilibrée et jeune, comme nous, à la différence près que l’adversaire alignait quelques filles d’expérience pour encadrer ses jeunes pousses, comme Elodie Jacob, qui a eu droit à un traitement de faveur de la part de Yelena Mense. Il s’agissait d’un véritable match de play-off. Les défenses ont pris le pas et chacun a rendu coup pour coup" , résume le coach intérimaire de l’équipe B, reprise en main à 9 journées du terme de la saison régulière, en remplacement du démissionnaire Popol Van Opstal. "Il y a eu plusieurs moments clefs. Nous avons été solides en défense, notamment en faisant preuve de vigilance sur les tirs à trois points. Le groupe a su rester calme lorsque cela a chauffé. Malgré la fermeture de la raquette par La Rulles, le ballon a été amené à l’intérieur et est ressorti pour à bon escient, pour prendre de bons tirs. Il y a aussi eu notre passage au commandement à deux secondes du terme de la première période. À la suite d’un fameux contre de Déborah Mukeba sur un tir à trois points, Valentin Cambioli score en lay-up. Psychologiquement, cela a pesé lourd. À aucun moment lors de la première manche nous n’étions parvenus à passer devant."