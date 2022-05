La belle jeunesse de Gosselies

Avec 560 jeunes, Gosselies est un centre de formation qui compte dans la région. "On va pouvoir s’agrandir, en plus, dans l’avenir, puisque le club a trouvé un accord pour racheter un terrain qui se trouve juste à côté de nos infrastructures. On va pouvoir créer deux terrains pour le jeu à 5 et un terrain pour le jeu à 8. On va également étendre notre collaboration avec Mellet, avec une gestion des terrains et de leur rénovation. Il va également y avoir l’arrivée du nouveau synthétique. Ce sont de très bonnes nouvelles."