Des demi-finales de toute beauté à l’Astrid

Yacine Eddial, le responsable Communication du tournoi n’en était pas peu fier: "Notre tournoi junior gagne en notoriété, au fil des années et des joueurs y brillent, à l’image de Géa, une étoile montante dans le circuit mondial. Pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs de cette édition."

Le Français prenait le premier set et se détachait dans le second, le Japonais perdant petit à petit le fil du match (6-3; 7-5). La Néerlandaise Nijkamp montait ensuite sur le court et prenait la mesure de l’américaine Guichard, après un match de toute beauté.

Nijkamp prenait le premier set (6-1) mais l’Américaine arrachait le second au tie-break (6-8) avant que la pugnacité de la Néerlandaise ne fasse le reste, dans la troisième manche (6-4). L'affiche de la journée mettait en scène le Roumain Coman à l’Américain Colak (3) et le premier cité s’imposait au tie-break dans le premier set.

Le match était emballant à souhait, avec des coups dignes des plus grands joueurs mondiaux.

Le Roumain parvenait à se détacher dans la seconde manche, haussant son niveau de jeu et imprimant un jeu varié fait d’amorties, coups droits et passing-shot. Il terminait la rencontre avec panache, sur une belle amortie (7-6, 7-5).

La dernière demi-finale mettait aux prises la Hongroise Udvardy, tête de série numéro deux, à la Russe Alina Korneeva (11).

Un match sans guère de suspense puisque la Russe l’emportait facilement en deux sets (6-2; 6-0) filant ainsi en finale.