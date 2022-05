Les autres titres sont pour Bernard Vael et Michaël Lefèvre (messieurs 3), Xavier Mortiaux et Vincent Ligot (messieurs 6), Pierre Huyghe et Nicolas France (messieurs 7), Hubert Burhin et Estelle Pierard (mixte 7).

En finale dans trois tableaux, Killian Jadin (TC La Raquette Beaumontoise) repart avec deux titres: messieurs 4 avec Philippe Chan (TC Lausprelle) et messieurs 5 avec Benoît Pirson (Acacias). Sa finale perdue fut avec Carmelo Lorena (Excelsior Jumet) contre Vael/Lefèvre. Une paire de Mont-sur-Marchienne et une paire de Jamioulx figurent aussi au palmarès: Thibaut Massaux/Laudane Lebeque (mixte 5), Julie Fontaine/Julie Beben (dames 7). Quant aux Thudiniennes Wivine Barbier et Blandine Delprat, elles ont une nouvelle fois prouvé qu’elles maîtrisaient parfaitement la science du double en remportant un nouveau tableau dames 3.