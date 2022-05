Quarts de finale explosifs à Loverval

Dans le deuxième, elle était contrainte à l’abandon avec regrets: "Suite à un match de double je me suis blessée en tombant et j’ai une entorse du genou. J’ai préféré abandonner dans le second set avant d’aborder Roland-Garros."

Le retour de Sakamoto

Le Japonais Rei Sakamoto affrontait le péruvién Buse (11mondial) et tête de série numéro 2 dans le tableau. Ce dernier enlevait la première manche sur un score sans appel (0-6). La partie s’équilibrait dans le second set, le Japonais servait mieux et cognait plus fort en essayant de trouver les lignes. Cela s’avérait payant puisqu’il égalisait à un set partout, avant de prendre le troisième set et le gain du match.

Le troisième quart de finale sur le court numéro un voyait l’Américain Colak (3) en découdre avec le thaïlandais Nirundorn (8). L’Américain se débarrassait facilement de son adversaire et filait en demi-finale (6-3; 6-0). Le Roumain Coman se qualifiait face au Lituanien Gaubas. Chez les filles, Andréa Obradovic et Ahmani Guichard passaient également en demi-finales.