Arbitre: M. Hainaut.

Buts: Cuypers (1-0, 10e), Dehont (2-0, 87e).

Cartes jaunes: Befahy, cuypers, Ragatzu, Carboni, Hanoulle.

MONCEAU: Eeckhout, Traore, Brabant, Mucci, Lissens (89eLaurent), Bodson (85eCaudron), Navona, Befahy, Steens, Cuypers (85eLambert), Prestifilippo (71eDehont).

MONTIGNIES: Durot, Lange (89eToutou), Carboni, Spiniello (89eAkono), Pedini, Gaspard, Struyven (59eRagatzu), Mesrouri, Ndiaye, Bah (59eHanoulle), Bonafede (59eDresselaers).

Devant plus de 500 spectateurs, la finale entre Monceau et Montignies a tenu toutes ses promesses. Les Moncellois ont dominé la première période en s’offrant les occasions les plus franches. Dans le milieu du terrain, les Montagnards ne trouvaient pas la solution et lassaient trop de latitude à Cuypers notamment. Ce dernier s’offrait un coup franc, après dix minutes de jeu. Sa frappe, déviée, ne laissait aucune chance à Durot: 1-0!

Prestifilippo et Brabant tentaient également leur chance dans la foulée. Mais le portier de Montignies sortait deux magnifiques arrêts, malgré une gêne aux adducteurs. "On a eu quelques moments manqués en première période, explique Thierry Briquet, l’entraîneur de Montignies. C’est dommage. Malgré tout, je trouve que mes gars ont tout donné, surtout au retour des vestiaires."

Montignies entamait la seconde période en force et s’offrait deux magnifiques occasions. Struyven perdait son face-à-face avec Eeckhout. Dommage! Dans la foulée, Gaspard réalisait l’enchaînement parfait! Mais la frappe du gaucher mourrait sur la barre de Monceau… C’était marqué pas de chance pour les Montagnards. Les Moncellois touchaient également le cadre sur un missile de Traore. Dehont, fraîchement monté au jeu, ne se posait aucune question. À quatre minutes du terme, il assurait la victoire des siens. En fin de rencontre, Dresselaers touchait le cadre…

Bilan positif des deux côtés

"Je suis fier du groupe aujourd’hui , lance Jérémy Steens, le capitaine de Monceau. Un grand bravo à Eeckhout qui nous a permis de rester le match au retour des vestiaires. Il a été héroïque. De notre côté, on a trouvé les ressources pour assurer notre succès. On va bien savourer ce doublé. C’est vraiment une très belle récompense pour tout le club. Je suis heureux. Maintenant, place à un peu de repos."

Du côté de Montignies, on devait reconnaître la victoire de Monceau. "C’est mérité, explique Nicolas Pedini. On a tout donné. Je regrette nos occasions manquées. Mais bravo aux joueurs pour cette saison. C’était ma dernière. Quelle belle finale, après autant d’années dans le football."

Un avis partagé par Thierry Briquet, qui ne sera plus l’entraîneur de Montignies la saison prochaine: "Je pars avec un sentiment positif. Il est temps pour moi de profiter. Quand on voit la jeunesse de ce groupe, Montignies a un bel avenir devant lui."