Bonnet: «C’était dur, mais c’était cool»

"Je suis très content de ma course , raconte celui qui était le régional de l’étape. C’était dur, mais c’était cool! J’étais encore dans le premier peloton à l’approche de l’arrivée. J’ai essayé, dans le final, de placer mon coéquipier Stijn Siemons, le gars de notre équipe qui avait le plus de chance de faire un résultat." Son coéquipier a terminé 24e, sur les talons des meilleurs.

Théo Bonnet a savouré cette journée sur ses routes d’entraînement. Le coureur de Montigny-le-Tilleul s’est également fait plaisir dans les montées, aux côtés de plusieurs stars internationales du cyclisme. "J’ai franchi des montées dans les premiers , explique-t-il encore. Sur ce Circuit de Wallonie, j’ai pu voir la très grosse différence entre le niveau des espoirs et celui des pros. Notamment quand cela embraye sur les grandes routes."

Pour aborder le final, reprendre l’échappée matinale. "Mais il y avait aussi le piège du vent , détaille Théo Bonnet. Du côté de Beaumont et d’Erquelines, cela soufflait de côté et il fallait être vigilant, rester bien placé. Dans le final, sur le dernier circuit local, cela s’est fait à la jambe. Mais j’étais encore là! Et j’en suis vraiment très satisfait. C’est de bon augure. Après avoir tenté de placer mon coéquipier, je me suis écarté à la flamme rouge." Et il a savouré ce dernier kilomètre quasiment à domicile.

Classement: 1. Andrea Pasqualon (Ita/Intermarché-Wanty-Gobert) les 192,2 kilomètres en 4h22: 39; 2. Axel Zingle (Fra/Cofidis) 00:00; 3. Philippe Gilbert (Bel/Lotto Soudal) 00:03; 4. Niccolo Bonifazio (Ita), 5.Piet Allegaert (Bel), 6. Maxim Van Gils (Bel), 7. Milan Menten (Bel), 8. Lionel Taminiaux (Bel), 9. Lennert Teugels (Bel), 10. Sandy Dujardin (Fra), 11. Aaron Gate (N-Z), 12. Arnaud De Lie (Bel), 13. Maurice Ballerstedt (All), 14. Jordi Warlop (Bel), 15. Obie Vidts (Bel), 16. Luca Mozzato (Ita), 17. Anthony Delaplace (Fra), 18. Krists Neilands (Lit), 19. Jan Bakelants (Bel), 20. Gerben Thijssen (Bel), 23. Tom Paquot (Bel), 27.Michiel Stockman (Bel), 32. Eliot Lietaer (Bel), 35. Abram Stockman (Bel), 70. Théo Bonnet (Bel) 01:34.