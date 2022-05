Les résultats: Diogo Carvalho (As4) – Valentin Piéraert (A21) 3-1 (1-0), Alex Smirnov (A7) – Enio Mendes (As7) 2-3 (1-1), Pavel Platonov (As4) – Thibaut Darcis (A17) 3-2 (2-1), Carvalho – Mendes 3-1 (3-1), Plotonov – Piéraert 3-2 (4-1), Darcis – Remi Chambet-Weil (B2) 1-3 (2-4).

On savait qu’il fallait un petit miracle pour que les Castellinois puissent arracher le titre de champion de Belgique. Mais disputer ce dernier match de la saison face à Diest avec un réel enjeu était déjà une victoire pour la Palette Patria. La soirée débutait mal pour les Castellinois. Piéraert s’inclinait face à Carvalho. Mais le jeune Belge n’avait pas démérité puisqu’il était parvenu à mener 6-1 dans le troisième set avant de céder face à l’expérience du pongiste brabançon.

Mendes entrait alors en lice pour offrir le premier succès à la Castellinoise. Le Portugais réalisait l’exploit de vaincre Smirnov. Ce n’était que la deuxième défaite de la saison pour l’ancien champion d’Europe avec la Villette.

Darcis devait entretenir la flamme de l’espoir face à Platonov. S’il évoluait à un niveau très élevé, le Durbuysien devait baisser pavillon dans la belle face à un Biélorusse toujours aussi difficile à perturber. Darcis ne parvenait pas à exploiter une belle balle de match dans la quatrième manche. Les espoirs de titre s’envolaient pratiquement avec cette défaite en cas de victoire 2-4, la Palette Patria devait encore se forger un avantage de cinq sets à l’issue de cette 18erencontre de championnat.

Le duel lusitanien qui suivait offrait la victoire te le titre à Diest. Face à son compatriote portugais, Mendes manquait de réussite par moments et laissait filer Carvalho vers un succès assez logique. Les deux dernières rencontres étaient anecdotiques même si Piéraert était tout près de réaliser une belle performance face à Platonov puisqu’il menait deux sets à rien avant de perdre la belle 11-9. L’entrée au jeu de Chambet-Weil assurait le dernier succès de la Castellinoise. Darcis ne cédait qu’un seul set dans ce dernier match de la soirée.

Il n’y aura donc pas eu de miracle ce mercredi soir. Même si le titre n’est pas au bout de la soirée, le bilan de la saison est plus que positif pour les Castellinois. Avec 15 succès en 18 journées de championnat, Gaëtan Swartenbourckx, qui à cause d’une blessure au genou n’a pas pu participer à cette rencontre, et ses équipiers ont vécu un championnat exceptionnel. L’esprit d’équipe a été l’arme principale du matricule H009. De quoi envisager la saison à venir avec optimisme puisque les quatre joueurs de la Castellinoise ont déjà signé un nouveau bail.