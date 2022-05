Deux titres du Bénélux disputés samedi à Charleroi

Au Dôme de Charleroi samedi Kamel Kouaouch et Erik Nazaryan vont se mesurer pour le titre du Benelux vacant des lourds-legers (entre 79,378 et 90,719 kg). Kouaouch (33 ans, 11 victoires, 1 défaite), n’a plus boxé depuis que l’Allemand Roman Fress l’a mis k.-o. au 6e round le 5 mai 2021 à Magdebourg, pour s’emparer du titre intercontinental WBO. Nazaryan (37 ans, 28 victoires, dont 21 par k.-o., 26 défaites et 4 nuls), n’a lui remporté qu’un seul de ses huit derniers combats