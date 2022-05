«On rêve tous»

Monceau – Montignies, c’est assurément une finale de choix pour la région, entre deux très belles équipes. D’un côté, les Moncellois qui ont su tenir le coup en P1 pour décrocher le titre de champion. De l’autre, les Montagnards qui ont trouvé les ressources nécessaires pour se maintenir après un début de saison catastrophique. Ce match sent bon la poudre. "Montignies, c’est du costaud, lance Jérémy Steens, le capitaine de Monceau. C’est un club qui a réalisé une formidable troisième tranche pour arracher son maintien. Au match retour, on n’a pas eu notre mot à dire. Dans les duels et l’intensité, Montignies était plus fort. Ce sera donc une très belle finale."

Les deux clubs se respectent. "Monceau, c’est le champion, résume Gianni Carboni. C’est une équipe qui a été constituée pour gagner des titres. J’ai toujours aimé jouer ce club qui a des qualités. Ce sera un plaisir de croiser la route de Bodson, mon ancien coéquipier. Cela nous promet une belle rencontre."

Montignies n’a rien à perdre. "Je voulais jouer une finale, dans ma vie, après les titres et les montées. Au cours de notre quart de finale, contre Belœil, j’ai demandé au groupe de m’offrir cela comme cadeau. Il a répondu favorablement à ma demande. Je vais donc tout donner sur le terrain pour mon équipe. D’autant plus que pour Joevin Durot, Nicolas Pedini et Thierry Briquet, c’est la dernière. On va leur offrir une belle sortie. Notre groupe est jeune et solidaire. C’est une belle opportunité pour de nombreux gars de notre noyau."

Mais Monceau ne compte certainement pas lâcher le morceau. "L’appétit vient en mangeant, insiste Jérémy Steens. Avec le titre qui se profilait en P1, on avait également cette finale de la coupe dans un coin de la tête. Aujourd’hui, on peut se concentrer à 100% sur cette rencontre. Le groupe est chaud. Il est au complet. L’entraîneur va devoir faire des choix. Ce sera tout sauf simple, car tout le monde veut jouer. J’espère qu’il y aura du spectacle et du monde pour cette belle fête du football. Mais je suis certain que Montignies voudra prouver sa valeur et ne lâchera rien. Il faudra être à son maximum pour l’emporter jeudi."

Avant ce match très attendu, la finale chez les dames opposera, dès 15h, le Sporting Charleroi et le Pays Vert.