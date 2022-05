Grosse bagarre dans la côte du Fayat

Après avoir dû faire l’impasse en 2020 et 2021, l’école Saint-Louis de Beignée a relancé dimanche son run-bike Relais sur l’Heure. "Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau accueillir les run-bikers ce dimanche, cela nous avait manqué et je crois que cela leur avait manqué aussi vu que nous avons eu 115 équipes au départ!, évoque l’un des organisateurs François Beautrix. Nous avons décidé de relancer cette épreuve il n’y a que deux mois vu l’incertitude quant à la tenue ou non de notre fête de l’école." Petit changement par rapport à la précédente édition: la côte du Claquedent était empruntée dans le sens inverse, donc en montée, pour des raisons de sécurité.