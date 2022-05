Boussu de «encore se faire mal»

Les Boussutois ne sont maintenant plus qu’à un match de la montée. Ce sera face à Givry. " Ce n’était pas prévu au départ , avoue Marc. Il nous reste minimum 90 minutes pour se rassurer. De la pression? Non. J’espère qu’on va se défoncer (sic). On va aborder cette partie comme les autres mais il faudra encore se faire mal. On va toujours savourer cette qualification et puis se remettre en condition. "