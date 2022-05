Bonnet: «Ce sera une belle aventure!»

Désormais membre d’une formation continentale, Geofco-Dolticini, il peut disputer ce type d’épreuve, quand son équipe y est invitée. Comme c’est le cas. "Cela promet d’être une belle expérience, mais aussi une belle aventure", poursuit celui qui combine le vélo à un niveau élevé et des études en sciences économiques, à Louvain-la-Neuve.

Passage à Walcourt déterminant?

Sera-t-il impressionné par la présence à ses côtés de plusieurs champions du vélo, comme Philippe Gilbert? "Ce sera spécial, c’est certain. Philippe a été une idole de mon enfance , évoque encore Théo Bonnet. Mais je pense que je n’y ferai pas vraiment attention durant la course."

Il sera concentré! "Je serai, comme lui, un coureur engagé sur cette épreuve, poursuit-il. Je ne regarderai pas trop qui sera à côté de moi quand je roulerai. Ce sera sans doute particulier plus tard, quand j’y repenserai, que je me dirai que j’ai participé à une course pro avec Philippe Gilbert."

Théo Bonnet s’attend à plusieurs options, concernant le déroulement de la course. " Tout dépendra, je pense, des intentions des grandes équipes. Quand on voit l’effectif engagé par Lotto-Soudal, on peut se dire que cela pourrait bouger assez vite, car ils ont des coureurs très remuants, comme Philippe Gilbert, mais aussi Tim Wellens. Et ils peuvent aussi miser sur un sprint massif avec Arnaud De Lie, si cela ne casse pas avant l’arrivée. La portion de la course qui passera dans la région de Walcourt sera certainement déterminante. S’il n’y a pas d’importante cassure quand nous serons à Thy-le-Château, on se dirigera alors sans doute vers un sprint massif."

Pour désigner le successeur de Christophe Laporte, vainqueur au sprint l’an passé, alors que la première édition du Circuit de Wallonie comme course pro avait été remportée par un autre Français, Thomas Boudat, qui s’était imposé au bout d’une échappée d’hommes forts.

"Vu que j’habite à cinq kilomètres de l’arrivée, je connais vraiment bien le parcours", termine Théo Bonnet, qui, dimanche, mettre le cap sur le Grand Prix Color Code, à Bassenge, pour une manche des U23 Road Series.